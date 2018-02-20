Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortopedi Robotu’nun kırık ameliyatlarına büyük kolaylık sağlayacağını belirten Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tuna, “Kırık ameliyatlarında kırık uçlarını elle uç uca getiriyoruz. Bu her zaman istenilen şekilde olmayabiliyor. Güç gerektiren ve hassas bir işlem olduğu için insan gücü yeterli olmayabiliyor. Ayrıca bu işlem röntgen cihazı altında yapıldığından hem hasta hem de ameliyat ekibi uzun süreli radyasyona maruz kalabiliyor. 3 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirdiğimiz robot, kırığın uçlarını milimetrik karşı karşıya getirebiliyor” dedi.



KAPALI OPERASYON

Robotla kapalı ameliyat yöntemi ile operasyon yapıldığını belirten Dr. Tuna, “Bu ameliyatlar açık yapıldığında 2 saat sürebilen ameliyatlar. Robotla ameliyat süresi 15 dakikaya iniyor. Ameliyat kapalı olduğu için de enfeksiyon riski büyük oranda azalacak” diye konuştu. İHA