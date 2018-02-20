Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC Health sitesinin haberine göre, Warwick Üniversitesi’nden Dr. Naila Rabbani’nin 38 otistik, 31 sağlıklı çocuğun kan ve idrar örneklerinde yaptıkları araştırmanın sonuçları, otistik çocuklarda yüksek oranda protein hasarı oluştuğunu gösteriyor. Bu bilgiye göre çocuklukta erken otizm teşhisi için bu belirteçlerin tespit edilererek doktorlar tarafından kullanılabileceğini söyleyen Dr. Rabbani, “İlk çalışmada elde ettiğimiz bu sonuçları, daha sonraki çalışmalarda da aynı şekilde edebilirsek, otizmin erken teşhisi için bir test yöntemi geliştirmiş olacağız” dedi. Diğer araştırmacılar bu sonuçların bilimsel bir zemine oturtulması gerektiği konusuna dikkat çekiyorlar.