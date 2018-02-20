Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yaştan insanı etkilediği hâlde henüz bağışıklığı gelişmemiş, prematüre doğmuş veya doğuştan kalp hastası olan bebeklerde ölüme kadar giden ciddi hastalıklara yol açan RSV virüsüne karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İncilay Üstündağ, “Koruyucu aşısı bulunmayan RSV hastalığını önlemek amacıyla, prematüre bebekler için antikor içeren iğnelerle koruma sağlanabilir. En iyi korunma yöntemi mümkünse bebeği hiç öpmemek ve öptürmemektir” diyor.



2 YAŞINA KADAR YAKALANIYORLAR

Çocukların yaklaşık yüzde 90’ının ilk 2 yaş içinde bu virüsle karşılaştığını ve hastalığı ateş-nezle-öksürük şeklinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak atlattığına işarete den Dr. Üstündağ, “Büyük çocuklarda grip gibi geçtiği hâlde yeni doğanlar için tehdit oluşturuyor. RSV özellikle yeni doğan ve prematüre dünyaya gelmiş bebekler için hayatı tehdit edici boyutlara gelebilir. Risk taşıyan bebeklerde hızla akciğerlere inip bronşit veya zatürreye yol açar. Solunum sıkıntısı, oksijen yetersizliği, beslenme bozukluğu gibi belirtilerle hastaneye yatırılan bebeklerin bir kısmı cihazla solunum desteğine ihtiyaç duyar. Ne yazık ki kesin tedavisi bulunmadığından bazen ölümle sonuçlanabilir” dedi.