Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziynet, Kocabıyık - Memorial Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı anlattı.

Muz ve kuru baklagiller: Hafıza ve zekâ gelişimi için B vitamini içeren muz, kuru baklagiller, et, balık, yağsız süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi önemlidir.

Balık: Daha hızlı düşünebilmek için omega 3 bakımından zengin somon gibi balıkları belirli aralıklarla mutlaka tüketin.

Kaju ve yer fıstığı: Beyinde yaşlanmayla yavaşlatmak için; E vitamini bakımından zengin ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu tüketilmelidir.

Üzüm ve çilek: Dopamin salgılanmasını sağlayan üzüm, problem çözme kabiliyetini artırırken, yüksek oranda antioksidan içeren çilek, yaban mersini gibi meyvelerle domates, havuç gibi sebzeler belleği geliştirerek beyni korumaktadır.

Erken yatın erken kalkın

Tarlakuşu örneğinde olduğu gibi erken yatıp güne erken başlandığı zaman vücudun salgıladığı steroid, melatonin hormonlarından en üst seviyede faydalanmak mümkün olur.

Düzenli spor yapın

Kalp damar, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların kontrol altında tutulmasında önemli rol oynayan düzenli egzersiz ve spor, beyni de olumlu etkiler. Demans, Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkları ertelemek için düzenli egzersizi hayatın bir parçası hâline getirmek gerekir.

Gülmek hafızayı koruyor

İçten bir kahkaha beyne oksijen gitmesini kolaylaştırırken tansiyonun dengede tutulmasına ve hormonların düzenlenmesine zemin hazırlamaktadır. Gülme esnasında, beyindeki alt kranial sinirler koordineline olarak çalışarak, endorfin salgısının yükselmesine ve pozitif uyarıcıların devreye girmesine imkân sağlar.