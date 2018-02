Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, diyet yapmak isteyenleri internet ortamında dolaşan diyet programlarına karşı uyararak, “Kulaktan dolma bilgilerle diyet yapan insanların yaptığı en büyük yanlış kilo vermek adına alınan kalori miktarını aniden düşürmeleridir. Bunlar fayda getirmek bir yana yan etkileri bile olabiliyor. İnternetten öğrendiğiniz diyetleri uygulamayın. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız mutlaka uzman bir diyetisyene başvurmalısınız” dedi.

SAĞLIKLI DİYET PROGRAMI YAPILMALI

Sağlıklı, formda bir vücuda sahip olmak artık her yaştaki insanın dileği. Bu nedenle artık her yaşta insan diyet programlarına ilgi duyuyor. Özellikle ilkbaharın yaklaşmasıyla fazla kilolarını atmak isteyen bazı kişiler çareyi internet ortamında dolaşan kimi diyet programlarında arıyor. Ancak bilinçsiz yapılan diyetlerin de kendine göre riskleri var. Genç kuşak diyetisyenler arasında yıldızı parlayan isimlerden olan Çağatay Köşkeroğlu, diyet yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak öncelikli olarak kulaktan dolma bilgilere dayanan ve internetten buldukları diyetleri uygulamamaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:



“EN BÜYÜK YANLIŞ KALORİ MİKTARINI ANİDEN DÜŞÜRMEK”



“İnternet ortamından gördükleri ya da kulaktan dolma bilgilerle diyet insanların yaptığı en büyük yanlış ise kilo vermek adına alınan kalori miktarını aniden düşürmeleridir. Hızlı kilo verdiren diyet listeleri, birden düşürülen kalori sonrasında bireyler kilo vermeye başlayabilirler fakat daha sonrasında metabolizmaları yavaşlayacağından dolayı kilo vermeleri duracaktır. Unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de zayıflamaya çalışırken, alınan kalori miktarının yavaş yavaş azaltılmasıdır. Bundan dolayı sağlıklı kilo vermek isteyenlerin mutlaka diyetisyenlere danışmaları gerekmektedir. Onun dışında ise sağlıklı bilinen besinleri fazla miktarda tüketmemeleri gerekmektedir. Mutlaka ara öğün yapmalarını öneririm. Ara öğünler önemli gibi görünmese de, tüketilmedikleri takdir de daha hızlı kilo vereceklerini düşünseler de, ara öğün ham metabolizmalarının hızlanmasnda hem de kan şeker seviyelerinin dengelenmesinde yardımcı olacaktır” diye konuştu.



“DİYET HİÇBİR ŞEY YEMEMEK DEĞİLDİR”



Köşkeroğlu, diyet kelimesini duyunca insanlar, istedikleri hiçbirşeyi yiyemeyeceklerini düşündüklerini belirterek, “Bu düşünce tarzıda besinlere olan açlık hislerinin artmasına ve diyetlerini bozmalarına sebep olmaktadır. Öncelikle bu düşünce tarzının yanlış olduğunu, bütün besinleri tüketebileceklerini fakat miktarlarına dikkat etmeleri gerektiğini bilmelidirler” dedi.



“HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN DE DİYET YAPILMALI”



Köşkeroğlu, insanların sadece zayıflamak veya kilo almak için diyetisyenlere başvurmaması gerektiğini de kaydererek, “Yaşamın her anında hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir hayat geçirebilmek için sağlıklı beslenme desteği almaları gerekmektedir.Ancak insanlarımız sağlık sorunları yaşamaya başladığında veya artık eskisi gibi hareket kabiliyeti kalmadığında zorunluluk haline gelmiş oluyor”