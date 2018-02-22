Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bilimsel çalışmalar, LDL kolesterol adı verilen kötü kolesterol yüksekliğinin kalp ve damar hastalıklarının gelişme riskini yükselttiğini gösteriyor. Sağlıklı bir insanda LDL kolesterolün 115 mg/dl’den, kalp hastalığı olan kişilerde ise 100 mg/dl’den daha aşağıda olması gerekiyor. Kolesterol, normal şartlarda kişiyi rahatsız edecek belirti vermeyen ancak tuttuğu organda hasar yapmaya başladığında genellikle ağrı ile kendini gösteren bir hastalık. Kanda dolaşan yüksek kötü kolesterolün yavaş yavaş damarların iç yüzeyine yapışarak kalp krizi ve felç gibi sonuçlara yol açtığını söyleyen Türkiye Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eralp Ulusoy, “Yüksek kolesterol genellikle belirti vermez. O yüzden kimse kolesterolüm yüksek diye doktora gitmez. Kan testi ile belirlendiği takdirde tedavi edilir. Ancak yüksek oranda kanda bulunmaya başladığı zaman; cilt ve göz belirtileri, daha sonra da hangi organı tutuyorsa o organın damarsal işleyişi ile ilgili bozukluklara bağlı belirtiler oluşturur. Mesela göz kapağının üstünde ya da çevresinde yağ birikmesi, aşırı yorgunluk hissi, baldırlarda açıklanamayan ağrı, göğüs ağrısı, baş ağrısı yüksek kolesterol belirtileri arasındadır” dedi.

OLMAZSA OLMAZ

Her ne kadar yüksek kolesterolü düşürmeye çalışsak da, kolesterol vücudun olmazsa olmazlarındandır. Kolesterolün bütün vücut sistemlerinin doğru çalışmasını sağlayan bir yağ asidi olduğunu belirten Prof. Dr. Ulusoy, “Esas olarak hücre zarında bulunur. Bu sebeple vücudun yapıtaşı olan hücrenin, yaşaması için en önemli yapı olan hücre zarı bütünlüğünün korunmasına imkân sağlar. Bunlar cilt, solunum sistemi, dolaşım sistemi, beyin ve diğer organlardır. Bu sistemlerin sağlıklı çalışması için vücudun kolesterole ihtiyacı vardır. Ancak kanda kötü kolesterol miktarı yükseldiğinde, bu kolesterol damarların iç yüzeyinde plak adı verilen maddeye dönüşür ve damarları tıkar. Bunun sonucunda da damar sertliği, kalp krizi, felç gibi durumlar ortaya çıkar” dedi.

ENGELLEMEK MÜMKÜN

Kolesterolün hipertansiyon, diyabet ve diğer metabolik hastalıklarla birlikte bulunması durumunda kardiyovasküler hastalık riskinin katlanarak yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Eralp Ulusoy “Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin verdiği bilgilere göre, 170 bin kişi üzerinde yapılmış geniş bir çalışmaya göre LDL molekülündeki her 38 mg/dl azalma sonucu yeni gelişecek kardiyovasküler ölüm ve ölümcül olmayan kalp krizlerinde yüzde 20-25 azalma olduğu saptanmıştır. Buna göre kişinin kardiyovasküler hastalık gelişim riski ve LDL kan oranı ne kadar yüksekse bunlarda mutlaka kalp krizi ve buna bağlı ölüm riski o kadar yükselmektedir” dedi.

YAĞIN ÇOĞUNU VÜCUT YAPIYOR

Kolesterolün yüzde 75’lik kısmını vücudun kendisinin yaptığını yüzde 25’inin ise dışarıdan özellikle havyansal yiyeceklerle alındığına işaret eden Prof. Dr. Eralp Ulusoy “Diyetle alınan kolesterolün kaynağı, peynir, yumurta sarısı, kırmızı et gibi temel gıdalardır. Bitkilerde kolesterol üretimi ve metabolizması olmadığından bitkisel gıdalar kolesterol içermez. Bu kolesterol yüksekliğinin önüne geçmek için yüzden sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tercih edilmelidir” diye konuştu.

ZAYIF KİŞİLERDE DE YÜKSEK OLABİLİR

Prof. Dr. Eralp Ulusoy, kolesterolle ilgili en çok merak edilen konulara açıklık getirdi.

- Kolesterol yüksekliği sadece şişman kişilerde mi olur?

Kolesterolün yüzde 75’i karaciğer fonksiyonu ile ilgili olduğundan ağırlığın kandaki kolesterol seviyesi üzerine bir etkisi bulunmaz. Zayıf kişilerde de yüksek kolesterol hastalığı görülebilir.

- Kolesterol yüksekliğinin sebebi nedir?

Bazı kişilerde kolesterol genetiktir. Aile geçmişinde bu hastalığın görülmesi, yüksek yağ içeren beslenme, aşırı kilo, aralarında diyabetin de bulunduğu çeşitli hastalıklar ve bazı ilaçlar kolesterolü yükseltir. Sigaranın da kolesterol yüksekliğine etkisi vardır. Sigara içildiği ilk andan itibaren tansiyonu yükseltip dolaşımdaki kan akışkanlığını azaltır. Aynı zamanda damar içi hücre fonksiyonunu bozarak kolesterolün dokulara geri taşınmasını kısmen engellemesi sonucu kan yağlarının artışına sebep olur.

- Kolesterolü düşürmek için ne yapmalı?

Beslenmeyle ancak kolesterol düzeyinin yüzde 25 ‘ine etki edebiliriz. Haftada en az 3 gün yarım saat yürümek, mevcut ağırlığımız eğer fazla ise ilk etapta en az yüzde 10’ unu vermek, kan şekeri ile tansiyon değerlerini normale çekilmeli.