Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Memorial Sağlık Grubu 11. Hastanesini İstanbul Bahçelievler de hizmete açtı. Toplam 72 bin metrekarelik bir alana yayılan ve Türkiye’nin 3. büyük özel hastanesi olan Memorial Bahçelievler’de özellikli branşlarda hizmet verilecek. Organ nakli, kalp damar cerrahisi, robotik cerrahi gibi alanların ön plana geçeceği hastanenin şu anda 80 milyon dolara mal olduğunu söyleyen Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, bütün eksikler tamamlandığında maliyetin 100 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Türkiye’de özel hastanelerde bulunmayan “nadir hastalıklar” için de bir bölümün açıldığı hastanede biri hibrit olmak üzere 25 ameliyathane, 49 yoğun bakım yatağı 135 poliklink odası bulunuyor. Hastane aynı zamanda inşaat aşamasından itibaren çevre konusundaki duyarlılığı sebebiyle dünyada tek olan “leed platinium sertifikası”nı taşıyor. Hastane yüzde 50 daha az enerji kullanarak hizmet veriyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğur Genç, hastanenin Türkiye’de ilk “hasta lifti” teknolojisini kullanan, gün ışığı alan yoğun bakımlar, hibrit ameliyathaneler ve robotik teknolojilerle donatıldığını belirterek, “Kanser tedavisinde en ileri sistemlerden biri olan yeni nesil ışın tedavisi Elekta Versa HD SIGNATURE, daha sessiz, geniş ve konforlu MR çekimi sağlayan 3 Tesla MR teknolojisi, yüksek teknoloji dual enerji BT ile vücudun tüm bölgeleri saniyeler içinde tarayabilen tomografi cihazları, kanserin teşhisi, evrelendirilmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılmasında çok önemli bir yeri olan Pet-CT teknolojisiyle de hastaya, en düşük doz radyoaktif madde ile görüntüleme imkânı sunuluyor” dedi.