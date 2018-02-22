Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Özellikle gençleri egzersiz bağımlılığına karşı uyaran Manisa Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci “Aşırı spor yapmak egzersiz bağımlılığına sebep olur. Bu da, depresyon, anksiyete bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığı davranışlarıyla kendini gösterebilir” dedi.

Egzersiz bağımlılığının belirtilerinin maddi bağımlılığındaki gibi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deveci, egzersiz bağımlısı olan kişinin spor yapmadığı zaman kendisini huzursuz hissettiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Deveci “En önemli belirtilerinden biri de giderek egzersiz yapma miktarının ve saatinin artmasıdır. Spor yapamadığı, egzersize gidemediği zaman kişide bir sıkıntı, gerginlik hissedilmesi, bir huzursuz olma durumu yaşanıyor. Kişide mutsuzluk ve eksiklik duygusu oluşturuyor” diye konuştu.

Sporun en ideal saatlerinin sabah veya akşam olduğunu söyleyen Spor Eğitmeni Aslı Roşan da “Daha çok spor yapmak, sporun süresini uzatmak daha çok zayıflanacağı anlamına gelmiyor” dedi.