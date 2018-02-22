Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatı üzerine, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, acil servislerdeki durumu yakından takip etmek ve yaşanan yoğunluğa anında müdahale etmek amacıyla Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOMER) kuruldu. Acil servislerdeki yoğunluk günlük olarak rapor hâline getirilecek. Merkezde, acillere kaç hastanın geldiği, hangilerinin “yeşil alan”da bakıldığı, kaç hasta için yatış verildiği ayrıca kaç hastanın mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniğinde bakıldığı günlük analiz edilecek. Kameralar aracılığıyla acillerdeki birikim ve yoğunluk, anlık olarak takip edilecek. Acil servislerde yoğunluğunun fazla olduğu yerlere anında müdahale edilecek. Bu sayede, hastane başhekimleri, il sağlık müdürlükleri ve Bakanlık, acillerdeki durumu yakından takibe alacak.