Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye’de metabolizma hastalıkları ile ilgili olarak yapılan en büyük çalışma olan TURDEP-II (Türkiye Diyabet, Hipartansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalanas Çalışması-II)’nin sonuçlarına göre Türkiye’de toplumun yüzde 32’si obez. Diğer bir deyişle her 3 kişiden biri obezite sınırları içinde bulunuyor. Yapılan araştırmalar dünyada her 3 çocuktan birinin fazla kilolu, 10 çocuktan birinin ise obez olduğunu gösteriyor.



TOPLUMUN YÜZDE 14’Ü DİYABET

Diyabet, hipertansiyon, kan yağları yüksekliği ve kalp damar hastalıklarına giden yolun başlangıcı olan obeziteyle henüz çocukluk çağında mücadele etmek için Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı ve TOÇEV ortak bir proje geliştirdi. Astra Zeneca Türkiye’nin işbirliği ile hayata geçirilecek olan projenin basın toplantısında konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, şişmanlığın temelinin henüz anne karnında annenin beslenmesi ile atıldığını belirtti. Bütün dünyada ölümlerin yarısından fazlasının önlenebilir hastalıklar yüzünden meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz “TURDEP verilerine göre tüm erişkin toplumda diyabet sıklığının yüzde 13,7’ye yaklaştığı görülmüştür. Toplumumuzdaki obezite sıklığını da göz önüne alırsak, yetişkin dönemdeki obezite ve diyabetin sebebi çocukluk döneminde yanlış beslenme ve hareketsizlik” dedi.



DİJİTAL ESARET YAŞANIYOR

Teknoloji çağı olarak tarif edilen 21. Yüzyılda başta çocuklar olmak üzere tüm toplumun “dijital bir esaret” altında olduğuna işarete den Prof. Dr. Yılmaz “Otomobil, televizyon, bilgisayar, internet ve son olarak da akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile insan hayatına yeni bir format atıldı. Modern insan giderek daha fazla hareketsiz hâle geldi. Akıllı telefonlar yüzünden mesai kavramı kalktı ve iş saatleri mailler ve mesajlar yüzünden 24 saate yayıldı. Artık düşük yoğunluklu da olsa iş stresini her an hissediyoruz. Hareketsizlik, stres ve buna eklenen kötü beslenme bütün dünyada önce obeziteyi ardından da insülin direnci, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarını artırdı” diye anlattı.

İLK YANLIŞ KANTİNDE BAŞLAR

Okul kantinlerinin beslenme konusunda tuzak olduğunu belirten Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, “Türkiye Diyabet Vakfı olarak yaptığımız 100 okul araştırmasında, 98 okulda çocukların önüne sadece kantinden beslenme alternatifinin konulduğunu gördük. Bugün okula başlayan öğrencilerin yüzde 90’ı devlet okullarında ya da özel okullarda fast food beslenme kültürüyle tanışıyor ve buna alışıyor” dedi. Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve 2014 yılında yayımlanan ‘Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 yaş) Şişmanlık Araştırması raporunda ülkemizde 7-8 yaş grubundaki kız çocuklarının yüzde 21,6’sının, erkek çocuklarının da yüzde 23,3’ünün kilolu veya obez olduğunun bildirildiğini söyleyen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış “Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuya gereken önemi vererek bu alandaki projeleri önceliklendirdi. Haydi Genç Hareket Geç projesi de bu sebeple önem taşıyor” dedi.

OKULDA DOĞRU BESLENME EĞİTİMİ

Hey Genç Harekete Geç projesi kapsamında, gençlerin sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla okullarda eğitim ve atölyeler düzenlenecek. 3 yıl sürecek projenin İstanbul dahil 9 il ve 55 farklı okulda, 9. sınıf seviyesinde, toplam 11 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Uzman diyetisyen ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu sporcular tarafından aktarılacak interaktif içerikler ve diğer eğitim faaliyetlerinin oluşturduğu farkındalık seviyesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle ölçülecek. Proje kapsamında bir de yarışma düzenlenecek. Eğitim sürecine dâhil olan öğrenciler kendi takımlarını oluşturarak, beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde çekecekleri videolarla yarışmaya katılabilecek. Videolar, proje jürisi tarafından “en çok izlenen”, “en çok hareket içeren”, “en çok beğenilen”, “en çok video yükleyen okul” kategorileri kapsamında değerlendirilecek.

TİP 2 DİYABET 15 YAŞINA İNDİ

Geçmiş dönmde yaşlılarda görülen bazı hastalıklar gençleri de tehdit etmeye başladı. Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Obezite yüzünden eskiden 50 yaşından sonra gördüğümüz Tip 2 diyabet hastalığını şimdi 15’li yaşlarda da görüyoruz. Gençlerin çok önemli bir bölümü hayatının önemli bir bölümünü bilgisayar, tablet, akıllı telefon önünde geçiriyor ve sadece hazır gıdalarla besleniyor. Karbonhidratı, yağ oranı yüksek gıdalar obeziteyi tetikliyor” dedi.