Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane Başhekimi ve Kalp Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Paç, Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Akciğer Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, Kalp Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Ümit Kervan, Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Dr. Erkan Ölçücüoğlu ile 48 saatte ara vermeden 6 organ naklini başarıyla gerçekleştirdi. Donör bulunduğu için iki günde 6 organ naklinin yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Paç, kurumlarının, dört transplantasyonun yapıldığı Türkiye’nin sayılı hastanelerden birisi olduğunu söyledi.



KALP BULUNDU

Malatya’da yaşayan 53 yaşındaki Rahmi Solmazgül de uygun donörün çıkmasıyla Ankara’ya gelerek, kalp nakli oldu. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Solmazgül “Hocalarımızın ellerine sağlık. Nakille çok rahatladım. Vefat eden arkadaşımıza da Allah’tan rahmet dilerim. Nakil için çok sıra beklemedim o yüzden çok şanslıyım. Rabb’im bize yeniden bir hayat nasip etti şükürler olsun” ifadesini kullandı.