Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Saç derisinin yenilenme sürecinde günde 100-150 tel saç dökülmesinin normal olduğunu belirten uzmanlar, daha fazla dökülmeye başladığında problemin sebebinin araştırılması gerektiği konusunda ikazda bulunuyorlar. Saç dökülmesinin sadece saç derisi ile ilgili bir problem olmadığını söyleyen Özel İbni Sina Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Kural “Mevsim geçişleri, yediklerimiz, günlük stresler ve hava kirliliği saç dökülmesini artıran sebeplerdir. Tiroit hastalıkları başta olmak üzere hormonal hastalıkların ilk belirtisi de saç dökülmesidir” dedi. Özellikle yaza girerken yapılan sıkı diyetlerin saç düşmanı olduğunu ifade eden Dr. Kural “Saç dökülmesi strese yol açarken, stresin kendisi de saçı döken sebeplerden biridir. Öte yandan kısa sürede kilo vermek için yapılan sert diyetler, metabolizmayı ve vitamin mineral dengesini bozduğu için saç kaybına yol açar. Saç dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri de demir ve D vitamini eksikliğidir” diye konuştu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Şampuan vitaminli olmalı mı?

¥ Sık yıkamak saçı döker: Hayır. Önemli olan şampuanın niteliğidir. Ph’ı 5,5’ın altındaki olan şampuanları seçmek gerekir.

¥ Saç nemlendiricisi kullanın: Hayır. Saç için en iyi nemlendiren şey ‘sebum’ dediğimiz saçın kendi yağıdır.

¥ Vitaminli şampuan kullanın: Hayır. Bunlar sadece pazarlama amaçlı olarak ön plana çıkarılan maddelerdir. Şampuanların saçta kalma süresi çok kısa olduğu için vitamin ve güneş koruyucuların etkinlik gösterebilmesi için yeterli süre yoktur.

¥ Saçı sık taramak: Saçı taramak ve fırçalamak doğru yapılmadığı takdirde saça zarar verir.

¥ Saçı sıcak su ile yıkayın: Hayır. Sıcak su saça zarar verir. Saçlarınızı ılık su ile yıkayın. Ilık su saçları daha parlak gösterir.

¥ Kurutma makinesi ile kurutun: Sıcak uygulama saça zarar verir. Mümkünse doğal olarak kurumaya bırakın. Kurutma makinesinin ısı seviyesi orta düzeyde olmalı.