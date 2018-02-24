Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Her 3 kişiden birinin hayatının bir döneminde ağız ya da nefes kokusu problemi yaşadığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Laika Karabulut, ağız kokusunun yüzde 90’ını ağız içi problemlerden kaynaklandığını belirterek “Kokunun yüzde 10’u sindirim ve solunum sistemi kaynaklıdır. Sindirim sistemi problemleri olan kişilerde ağız kokusu daha çok çürük yumurta kokusunu andırır ve özellikle geğirmeyi takiben bu koku daha fazla hissedilir. Gıdaların sindiriminin başlamasını takiben gerek enzimler gerekse bakteriler tarafında parçalanan gıdalardaki sülfür bileşikleri, ağız kokusunda önemli rol oynar” dedi. Sindirim sisteminde ağız kokusuna sebep olan en önemli etkenin gastrit ve ülserin ana sebebi olan Helicobacter Pylori bakterisi olduğunu belirten Doç. Dr. Karabulut “Bu bakteri birinci derecede akrabalarında mide kanseri olanlar için bir risk faktörü olabilir” dedi.