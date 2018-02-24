Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyun fıtığı neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir? Boyun fıtığı uygunsuz çalışma ortamı, yanlış uyuma pozisyonları, ağır kaldırma nedeni ile meydana gelir. Yaş farkı olmaksızın her zaman bu rahatsızlığa yakalanabilir. Boyun fıtığına yakalanan kişiler boyun fıtığı tedavi yöntemleri için araştırmalarda bulunuyor. Peki boyun fıtığı nasıl geçer, ameliyat şart mı?, boyun fıtığı egzersizleri nelerdir? İşte boyun fıtığı hakkında merak edilenler

BOYUN FITIĞI NEDEN OLUR?

"Boyun, bele göre daha narin bir yapıda olduğundan, boyundaki deformasyonlar daha erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Sürekli aynı noktaya bakma, boynu uzun süre aynı noktada tutma, bilgisayar karşısında uzun çalışma süreleri geçirme, soğuk esen klimanın karşısında durma boyun fıtıklarının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Uzun süre televizyon izleyen kişiler, masa başında saatlerini geçirenler, egzersiz yapmayanlar ve hareketsiz yaşayanlar da boyun fıtığı riski altındadır. Boyun fıtığı bazı kişilerde yapısal özelliklere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Genellikle ince, narin ve uzun boyunlu insanlarda boyun fıtığı, kısa boyunlu insanlara oranda daha çok görülmektedir. Bu tip insanların kas yapıları daha zayıftır ve çevresel faktörler ile yaşam biçiminden çok daha kolay etkilenir. Boynun kötü kullanımı da söz konusuysa, bu kişiler daha yüksek oranda boyun fıtığı riski altındadır. Kısa boyunlu ve basık kafa yapısına sahip olan kişilerde ise boyun fıtığının görülme oranı çok daha yüksektir."

BOYUN FITIĞI EGZERSİZLERİ

BOYUN FITIĞI SEBEPLERİ NELER?

Sigara kullanan kişilerde özellikle genç yaşlarda sigaraya başlayanlarda boyun yapısı çok kısa sürede bozulduğunu belirten Dr. Oktay, "Sigara, akciğer kanserine genellikle 20 yıl gibi uzun bir dönemde neden olurken, sigara içen kişilerde ilk 5 yıl içinde boyun fıtığı vakalarına rastlanmaktadır. Genetik faktörler de boyun fıtığı üzerinde etkilidir. Eğer kişinin ailesinde boyun fıtığı vakaları varsa fıtık olma riski de artmaktadır" dedi.

ÇALIŞMA ORTAMI BOYUN FITIĞINI TETİKLİYOR



Uygunsuz çalışma ve uyuma pozisyonlarının boyun fıtığının oluşmasına zemin hazırladığını söyleyen Dr. Oktay, "Oturur vaziyette uyuyakalmak, önemli bir fıtık faktörüdür. Bu tür alışkınlığı olan kişilerde boyun yastığı kullanılması gereklidir. Gece uykusunda en az 6-8 saat vakit geçirildiği için boynu destekleyen ve boyun boşluğunu dolduran ortopedik yastıklar kullanılmalıdır. Yanlış bir uyuma pozisyonunda geçirilen süre, boyun fıtığına yakalanma riskini artırmaktadır" şeklinde görüş bildirdi.

BOYUN FITIĞI AMELİYAT GEREKTİRİR Mİ?

Her boyun fıtığının ameliyat gerektirmediğini belirten Oktay, Halk arasında boyun fıtığının iyileşmeyeceği ve sürekli tekrar eden bir durum olduğu inancı hakim olmasına rağmen, hastalığın ameliyatla iyileşme oranı son yıllarda daha da yükselmiştir. Günümüzde artık 10 boyun fıtığı hastasından yalnızca biri ameliyat edilmektedir. Hasta medikal tedaviden yarar görmüyor ve felç durumu riski ile karşı karşıyaysa, cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Cerrahi müdahale sonrası ise hastanın aynı noktadan tekrar boyun fıtığı olma oranı ise son derece düşüktür. 1-1,5 saatlik ameliyatlar sonrası hasta 10 gün içinde normal yaşantısına geri dönmektedir" ifadelerini kullandı.

BOYUN FITIĞI EGZERSİZLERİ NELER?

Dr. Oktay, "Genelde boynu sağa sola bükmeden, boyun adalesini güçlendiren egzersizler, boyun fıtığına yakalanma riskini azalmaktadır. İzometrik denilen elin; alnın ortası, şakak ve enseye konularak itilmesi şeklinde yapılan ve her bir itmede 10'a kadar sayılan egzersizler, boyun kaslarını güçlendirmektedir. Önerilen bu hareketler, günde en az 2 ya da 3 kez yapılarak bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi, gün içinde 5 dakikayı kendine ayırarak boyun fıtığı riskinden korunabilir. Bunun yanında; boyun fıtığına yakalanma riski olanlar, bilinçli ve düzenli olarak yüzerek bu riski azaltabilir. Yüzme boyun yapısının bozulmasını engelleyen önemli bir faktördür. Masa başında çalışan kişiler ise sırt ve bel desteği olan sandalyeler kullanmalıdır. Mümkün olduğu kadar klimalardan uzak durulmalı ve bilgisayarlar göz hizasında olacak şekilde çalışılmalıdır" dedi.