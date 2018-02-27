Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Çoğunlukla ataklar hâlinde gelen bir baş ağrısı tipi olan migren kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor. 4 saatten 72 saate kadar değişen uzunluktaki ataklar, hem ağrı çekenin hem de aile üyelerinin hayat kalitesini bozuyor. Ağrı, henüz ortaya çıkmadan ya da ağrı sırasında kullanılan ilaçlarla büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Ancak, özellikle lohusalık dönemi, migren ağrısı çeken anneler için kâbus haline geliyor. Birçok migren ilacı anne sütüyle bebeğe geçebileceği için bu dönemde kadınlar tedavilerine ara veriyorlar. Ancak ilaç tedavisine cevap vermeyen Obsesif Kompulsif Bozukluk adı verilen bir kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, fibromiyalji gibi ağrılı durumlar ve bağımlılık tedavisinde de kullanılan bir yöntem, emziren anneler için de umut oldu.



DERİN DALGALAR İŞBAŞINDA

Derin TMU adı verilen yöntemin lohusalık döneminde de güvenle kullanılabileceğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, yöntemle ilgili şu bilgiyi verdi: “TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım ) elektrik akımı verilmeden beyinde elektromanyetik dalgalar oluşturularak işlevi bozulmuş fonksiyonların yeniden işlevsel hâle gelmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi, elektromanyetik dalgalarla beyindeki nöronları uyararak yapılıyor. Yüzeysel TMU, hamile hastalarda yıllardır güvenle kullanılıyor. Derin TMU’nun Yüzeysel TMU’dan en önemli farkı, bu yöntemde beynin derin yapılarına uyarı verilebilmesidir.”

Tedavinin etkili olabilmesi için seans sayısının 15 ila 30 arasında değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Barış Metin, Derin TMU’nun gebelikte tam olarak güvenli olduğunu ispat eden herhangi bir çalışma bulunmadığını hatırlatarak, bu dönemde Yüzeysel TMU’nun tercih edilebileceğini de sözlerine ekledi.

ANNE BEYNİNE ELEKTROMANYETİK MÜDAHALE

Derin TMU uygulanırken hasta bir koltukta oturuyor ve başına uyarı veren bir kask geçiriliyor. Bu kaskın beynin Yüzeysel TMU’nun ulaşamadığı noktalarına uyarı verebilecek şekilde tasarlandığını belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Böylece beynin insula, singulat korteks gibi yüzeyden uzak yapıları da uyarılabiliyor. Annenin sütüne geçen bir ilaç verilmediği için lohusalık ve emzirme döneminde rahatlıkla kullanılabilir” dedi.