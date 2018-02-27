Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Güne iyi bir kahvaltı sofrası ile başlamak, pek çok hastalığın önüne geçmekle birlikte kilo alımını engelliyor; üstelik stressiz ve gerginlikten uzak bir gün geçirmenizi sağlıyor. Sağlıklı beslenmenin ilk adımının güne kahvaltıyla başlamak olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Emine Yüzbaşıoğlu, “Kahvaltı uzun süren açlık sonrasında düşen kan şekeri seviyesini yükselterek, güne zinde ve enerjik başlamayı sağlar. Ayrıca konsantrasyonu artırırken, sabah şeker düşmesine bağlı yaşanabilecek gerginlik, sinirlilik, uyku hâli gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkmasını da önler. Özellikle bütün besin gruplarının yer aldığı Türk kahvaltısı, sağlıklı bir hayat için vazgeçilmezdir” dedi.

Sabah tok uyanmanın gece yemelerinin olumsuz bir sonucu olduğunu vurgulayan Yüzbaşıoğlu, “Gece yatana kadar atıştıranlar, sabah tok kalktıkları için kahvaltı yapmak istemezler. Sabah kahvaltı yapmama, gece çok yemek yeme kısır döngüsü uzun sürdüğünde kilo alımı kaçınılmaz olur. Kısır döngüden kurtularak kilo kontrolü sağlamanın en kolay yolu ise güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamaktır” diye konuştu.