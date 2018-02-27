Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan antibiyotik direncinin dünyada ve Türkiye'de insanlığı tehdit eden ciddi bir problem hâline geldiğini belirten Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Mücahit Birik, dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına sebep olduğuna dikkat çekti. Her hastalıkta, doktora danışmadan ‘hemen bir antibiyotik alalım, kullanalım geçmezse sonra doktora gideriz’ düşüncesi oluştuğunu söyleyen Birik, "Antibiyotiklerin yanlış tüketilmesi ya da yeterli dozlarda kullanılmaması, gün içerisinde gerektiği saatlerde veya gerektiği gün sayısında alınmaması gibi durumlar, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine neden oluyor. Bunun sonucunda da kendimize fayda sağlayalım derken vücudumuzda sağlığımız ve bağışıklığımız için gerekli olan faydalı bakterilerin ölümüne, floramızın bozulmasına sebep olarak, akla gelmeyen bir sürü hastalığa davetiye çıkarılıyor” dedi.