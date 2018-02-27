Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Önlenebilir bir risk olan kalp krizlerinde, genlerden yola çıkılarak hazırlanan kişiye özel koruyucu tıp uygulamaları sayesinde her 5 vakadan 4’ünü önlemenin mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Serdar Savaş, “Kalp krizi, pıhtılaşma, kan yağlarının oksitlenmesi, inflamasyon, damar fonksiyonları, hipertansiyon gibi bireylerin genetik yatkınlıkları ile stres, sigara, genetik yapıya uygun olmayan beslenme ve egzersiz gibi yanlış yaşam tarzının bir araya gelmesi sonucunda damarların tıkanması sonucu oluşuyor. Kardiyovasküler hastalıklarda genetik yatkınlık, hastalık ortaya çıkmadan bilinirse, başta beslenme olmak üzere hayat tarzı düzenlemeleri ile kriz tamamen engellenebilir veya geciktirilebilir” dedi.