Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk etapta İstanbul’da belirli noktalara yerleştirilen atari makineleri ile oyun oynayan kişiler, her seferinde 1 TL bağışta bulunarak otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacaklar. Böylece 90’ların dünyaca ünlü klasikleşmiş atari oyunu Street Fighter’ı oynayan oyunseverler, hem nostalji yaşayacak hem de oynadıkları her oyunla otizmli çocuklara birer umut olacaklar.