İlk etapta İstanbul’da belirli noktalara yerleştirilen atari makineleri ile oyun oynayan kişiler, her seferinde 1 TL bağışta bulunarak otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacaklar. Böylece 90’ların dünyaca ünlü klasikleşmiş atari oyunu Street Fighter’ı oynayan oyunseverler, hem nostalji yaşayacak hem de oynadıkları her oyunla otizmli çocuklara birer umut olacaklar.
Otizme atarili destek
27.02.2018 - 07:54 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 07:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otizmle ilgili farkındalık oluşturmak ve otizmli çocuklara destek olmak amacıyla dijital etkinlik merkezi The Game for Big Kids ve Tohum Otizm Vakfı anlamlı ve eğlenceli bir iş birliğine imza attı.
Etiketler : atari,otizm,
546680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/546680.aspx
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