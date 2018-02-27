Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen’in verdiği bilgiye göre, Mass-Cambridge merkezli biyoteknoloji şirketi Sage Therapeutics tarafından geliştirilen ilacın, gönüllüler üzerinde yapılan denemeleri sonucunda, antidepresanların sonuç almakta zorlandığı doğum sonrası depresyon belirtilerini birkaç gün içinde azalttığı görüldü. Dünyadan tamamen elini eteğini çekmiş, bebeğiyle bağını kesmiş hastaların, odalardan çıkarak aileleriyle sohbet etmeye ve bebeklerini görmeye gittikleri, birden hayata döndükleri gözlendi.