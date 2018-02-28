Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yer alan habere göre; tütün ürünleri, müşterilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satılacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği taslakta yer alan yeni düzenlemeler şöyle:

* Sigara paketleri tek tip olacak.



* Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketi belli standartlarda olacak. Paketler, düz ve öngörülen standartlarda piyasaya arz edilecek.



YÜZDE 5 KRİTERİ



* Sigara paketinin üzerinde sadece kutu yüzeyinin yüzde 5’ini aşmayacak puntoda markası yer alacak.



* Kutuda resim, amblem gibi görsellere yer verilemeyecek.



* Öngörülen sınırlayıcı kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri için de geçerli.



* Tek tip paketler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şekilde hazırlanacak.



* Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinin satışı da disipline edilecek. Büfelerde, marketlerde sigara satışları açıktan yapılamayacak. Kapalı dolaplar müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.



* Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler ile bunların yerleşkelerinde bulunan işletmelerde de tütün ürünü satışı yapılmayacak. "



UYGULAMA 7 AY SONRA



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tütün satışıyla ilgili öngörülen yasakların yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya gireceğini belirterek, “Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları yapacaklar” dedi. Yetkililer pakette yer alacak marka logosu, yazılar ve diğer işaretlere ilişkin de bir yönetmelik çıkarılacağını söyledi.