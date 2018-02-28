Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En iyi döner ince açılmış yaprak etten yapılır. Tuz ve yağ oranı eşit kullanılmalı, yoğun baharat kullanılmamalıdır. Yumuşak ve lezzetli bir döner için terbiyede bekletmek şarttır. Kaliteli döner çiğ olduğunda parlak kırmızıdır. 3-4 mm inceliğinde kesilen döner parçaları piştiğinde açık kahverengidir. Pişme süresi ise uzun olmamalı, fazla pişen döner kurur ve sertleşir.

Bu püf noktalarına dikkat edilerek yapılan döner, uzun süre tok tutması ve kilo kontrolüne yardımcı olması sebebiyle beslenme uzmanlarınca diyet listelerinde sıkça tavsiye edilmektedir.

En Sağlıklı Döner Evde Yapılır

Sağlıklı ve lezzetli bir akşam yemeği için evde döner nasıl yapılır? İşte hiç katkı maddesi olmadan mutfağınızda hazırlayabileceğiniz evde döner tarifi:

2 Parça Antrikot Biftek (300 gr.) terbiye edildikten sonra, bir kapa alınır streç filme sarılarak 1 gece buzdolabında dinlendirilir. Buzluktan çıkarıp oda sıcaklığına gelen et tavada mühürlendikten sonra tam pişmesini beklemeden ocaktan alınır ve soğutulur. Soğuyan et, ince ince dilimlenir. İnce kesilen parçalar daha sonra döküm bir tavada tereyağında kavrularak servise hazır hale getirilir.

Terbiye için Malzemeler:

1 Yemek Kaşığı Soğan Suyu

1 Yemek Kaşığı İçme Suyu

1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

1 Çay Kaşığı Domates Salçası

1 Çay Kaşığı Tatlı Biber Salçası

1 Çay Kaşığı Tatlı Toz Biber

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Tuz