Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, dünyada tanımlanmış 8 binin üzerinde nadir hastalık olduğunu belirterek bu hastalıkların büyük oranda çocukları etkilediğini söyledi. Bu hastalıkların az bilinmesi sebebiyle çok geç teşhis edildiğini belirterek, “Bu başlık altında romatizmal, metabolik ve genetik hastalıklar var. En çok gördüğümüz tekrarlayan ateşlerle giden ateşli romatizmal hastalıklar. Ailelerin düşmeyen ateş, deri döküntüleri ve eklem ağrılarını ciddiye alması gerekir” diye konuştu.

ÇOCUKTA DA ROMATİZMA OLUR

Novartis’in koşulsuz desteği ile düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Kasapçopur, “Çocukluk çağının (0-16 yaş) en çok karşılaşılan romatolojik hastalığı olan Jüvenil İdiopatik Artrit’in alt grubu olan Sistemik Jüvenil İdiopatik Artrit (SJIA)’dır. Bu hastalık kontrol altına alınamayan ateş ve ciddi eklem tutulumları ile ortaya çıkar. Bu hastalık tipinde vücuttaki tüm organlar etkilenebilir ve fonksiyon bozukluğu görülebilir. Hastalığa karaciğer-dalak büyümesi ve kalp zarında sıvı toplanması da eşlik edebilir. Hasta çocukta bu duruma yol açan, kontrolsüz olarak ortaya çıkan iltihap durumudur. Hastalık zamanında kontrol altına alınamazsa ölüme yol açabilir” dedi. Hastalığın tedavisinde öncelikle kortizon ve uzun etkili ilaçlar adını verdiğimiz ilaçların kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Kasapçopur, “Son 10 yıllık dönemde etkin olarak değiştiren biyolojik ilaçlar adını verdiğimiz ilaçlar kullanılıyor. dedi.

ÖNCE AKDENİZ ATEŞİ

Mehmet Güngören 16 aylıkken ateşlendi. Vücudunda kızarıklıklar, boynunda şişlikler, gelişme geriliği vardı. Akdeniz ateşi tedavisi gördü. Fakat iyileşmeyince genetik test yapıldı. milyonda bir görülen genetik bir hastalığı olduğu anlaşıldı.

BOŞ YERE ALERJİ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Lise son sınıf öğrencisi Ece Öztürk, 1 yıl önce eklem ağrıları, yüksek ateş, deri döküntüsü şikâyeti yaşamaya başladı. Eklem romatizması, ürtiker ve alerji tanısı ile farklı ilaçlar kullandı. Ancak SJİA hastası olduğu ortaya çıktı.