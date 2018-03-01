Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya kapsamında Özge Borak, Ahu Yağtu, Pelin Akil, Anıl Altan, Akasya Asıltürkmen, Ceylan Ertem, Sercan Badur, Aytaç Uşun, Birand Tunca, Uğur Kurul, Sedef İybar, Zeynep Soylu, Oben Budak, Çağla Gürsoy ve Yiğit Dikmen özel bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçtiler. Kampanyaya destek veren isimler, nadir hastalıklarla ilgili hassasiyetlerini ortaya koymak için, kampanya logosunun renkleriyle ellerini ve yüzlerini boyayarak poz verdi. Ayrıca kişisel sosyal medya hesaplarında kampanya videosu ve fotoğraflarıyla paylaşımda bulunarak farkındalık kampanyasına destek oldular.