Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhan Altun, probiyotiklerin, çürük yapan ve diş eti hastalıklarına sebep olan bakterilerin büyüme ve çoğalmasını engellediğini belirterek “Yeterli miktarlarda alındıklarında sağlık açısından yararlı etkileri olan canlı mikroorganizmalar olan probiyotikler ağız boşluğunda, ağız hastalıklarına karşı koruyucu tabaka olarak bilinen bir biyofilm tabakası oluşturur. Bu biyofilm tabakası bakteriyel patojenlerin ağız dokularına yaklaşmasına izin vermez” dedi. Probiyotiklerin ağız enfeksiyonlarında direk rol oynayan Candida sayısında da azalmaya sebep oldukları bilindiğini hatırlatan Doç. Dr. Altun “Son zamanlarda ağız hastalıklarının önlenmesinde ve diş çürüğünün azaltılmasında probiyotikli sakız, tablet ve diş macunu gibi özel uygulamalar da kullanıma sunulmuştur” diye anlattı.