Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Beşşar Esed rejimi kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki yaralıların durumuna ilişkin, "Şu anda bir yaralı intikali yok. Talep olursa elbette karşılarız, yaralılara bakar, gerekli tedavilerini sağlarız." dedi.

Demircan, bakanlıktaki makamında Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Somali'nin Türkiye'nin gönül coğrafyasında özel yeri olan bir ülke olduğunu dile getiren Demircan, iki ülke arasındaki pek çok alanda işbirliğinden birisinin de sağlık alanında olduğunu belirtti.

Abikar'ın Ankara'da gerçekleştirilecek bir konferansa katılmak üzere Sağlık Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'de bulunduğunu aktaran Demircan, Türkiye'de eğitim amaçlı bulunan 50 ülkeden dost ve kardeşlerle bir araya geleceklerini söyledi.

Demircan, Türkiye Mezunları Sağlık Sektörü Buluşmaları Konferansı vesilesiyle Kırgızistan, Libya ve Zambiya'nın sağlık bakanlarının da Ankara'da olacaklarını, konuk ülkelerin sağlık bakanları ile görüşeceklerini bildirdi.

SomaIi'ye 150 bin tüberküloz aşı gönderildi

Çeşitli ülkelerden sağlık alanında farklı branş ve kademelerden 13 bin öğrencinin eğitim almak için Türkiye'de bulunduğunu anlatan Demircan, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında Somalili kardeşlerimiz de var. Türkiye'nin sağlık alanında gelmiş olduğu nokta gerçekten çok iyi bir seviyede. Sadece sağlık hizmetleri değil, sağlık eğitimiyle ilgili de hangi noktada olduğumuzu sayılar gösteriyor. Biz Somalı halkını kardeş bir halk olarak kabul ediyoruz. Kardeş halklarımızdan birinin ayağına diken batsa acısını hissederiz. Ekim ayında Somali'nin karşı karşıya kaldığı terör saldırısı sonrası Türkiye hemen müdahale etti. Somali'den tedavi için kardeşlerimizi buraya getirdik. Türkiye'ye getirilen 35 yaralımızdan 32'si taburcu oldu, diğer yaralılarımız da Somali'ye hareket edecekler.

Ben inanıyorum, 21. yüzyıl Afrika'nın yüzyılı olacak. Somali'de Afrika'da çok önemli bir yerde. Kardeşlerimizin sağlık standardının gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Orada çalışan bir hastanemiz var. Somali devletiyle birlikte işletiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında Somali'nin ihtiyaç duyduğu aşıları tedarik etmede yardımcı oluyoruz. En son tüberkülozla ilgili kendilerine 150 bin aşı gönderdik. Desteklerimiz, işbirliğimiz devam edecek. "

Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de ailesiyle birlikte Somali'yi ziyaret ettikten sonra dünyanın Somali'ye bakışının değiştiğini vurguladı.

Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin önemine değinen Bakan Abikar, "Somali'deki büyük patlama sonrasında eğer o hastane olmasaydı daha büyük bir sıkıntı yaşardık. Şu anda 500'den fazla kişi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde çalışıyor. Somali üniversitelerinden mezun olanlar da bu hastanede staj yapma imkanına sahip oluyor. Türkiye'nin yaptıklarını bize başka hiçbir ülke yapmamıştır." dedi.