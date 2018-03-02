Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu KDV istisnasının sağlık turizminin önünü açacak adımlardan biri olacağını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizminde en çok tercih edilen ilk 3 ülke arasında olduğunu anlatan Birdal, dünyanın dört bir tarafından tedavi olmak amacıyla hastaların Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin sağlık turizminde birçok avantajının bulunduğunu vurgulayan Birdal, şöyle devam etti:

"Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla KDV istisnası gelmesi sektör açısından çok önemli bir hamledir. Bu atılımla ülkemiz sağlık turizmi alanında rakiplerine karşı bir avantaj sağlayacaktır. Bu sebeple KDV istisnası sektörün gelişimine büyük bir katkı olarak geri dönecektir. KDV istisnasıyla düşecek fiyatların ülkemizi bu alanda gözde merkezlerin başına taşıyacağına eminim. O sebeple bu hamle bizim için çok önemliydi. Ayrıca bu sektöre yatırım yapmak isteyecek birçok yatırımcıyı da sağlık turizmine çekecektir."

KDV istisnasının sektördeki tüm hizmetleri kapsamadığını anımsatan Birdal, "Örneğin bir İngiliz turist kalp rahatsızlığını gidermek amacıyla ülkemize geldiğinde KDV indiriminden yararlanacaktır fakat bir Alman turist saç ektirmek amacıyla ülkemizi tercih ettiğinde KDV indiriminden söz edemeyeceğiz." dedi. Birdal, istisnanın bu tür hizmetleri de kapsamasının ülke turizmine daha fazla katkı yapacağını dile getirdi.

"Dış pazar rekabetini makul seviyeye getirecektir"

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Disiplin Kurulu Başkanı Yunus Gürkan da sağlık turizmine yönelik hükümetten gelen desteğin önemli olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin de benzeri teşvikler verdiğini belirten Gürkan, "Türkiye'de de KDV istisnasının sağlanması, belirli tedavilerde hastalara verilen veya hastaların talep ettiği birtakım özel indirimlerin daha rahatlıkla sağlanabilmesini beraberinde getirecektir. Bu durum tedavi fiyatlarına yansıyacak, sağlık turizminde tavan fiyatlarının biraz daha makul çerçevede hastalara ve tedavilere sunulmasını sağlayacaktır. Hastanelerimiz, kliniklerimiz ve buna benzer tedavi birimlerimizin bundan ciddi şekilde faydalanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Söz konusu KDV istisnasının finansal açıdan bu sektördeki istihdam ve kaliteye de yansıyacağını vurgulayan Gürkan, hastanelerin uluslararası hasta departmanlarında daha esnek fiyat uygulamalarının ortaya çıkabileceğini ve burada çalışan personelin kalitesine önem verileceğini ifade etti.

Gürkan, "Gelinen noktada bu tür bir destek, şu anda ciddi boyutta olan dış pazar rekabetini de çok daha makul bir seviyeye getirecek, Türkiye'nin elini güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizminde artış

Türkiye'deki sağlık turizmini teşvik amacıyla Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na konulan KDV istisnası, düzenlemenin yasalaşmasıyla uygulamaya konulacak. Değişiklikle Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için yabancılara KDV istisnası getirilecek.

Sağlanan imkanın, sağlık turizmi verilerine de olumlu yansıması bekleniyor. Türkiye son 5 yılda bu alanda önemli gelişme kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'yi sağlık ve tıbbi nedenlerle ziyaret edenlerin sayısı 2013'te 267 bin 460 iken bu rakam geçen yıl yüzde 62 artışla 433 bin 292'ye yükseldi.

Ülkede sağlık harcamalarından elde edilen turizm geliri, 2013'te 772,9 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yıl yüzde 7 artışla 827,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.