Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemini anlattı…

Ada çayı: Antimikrobiyal etkisi ile mikroplardan ve bakterilerden koruma özelliği vardır. Hafif yorgunluk belirtisi durumunda hastalıklardan korunma amaçlı adaçayı tüketilmesi tavsiye edilir.

Kuşburnu: Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en çok kullanılan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ancak demlenmesi sırasında kayba uğrayabilir. Bu yüzden uzun süreli demleme işlemi uygulanmamalı, mümkün oldukça hızlı bir şekilde bitirilmelidir.

Yasemin ve papatya çayları: Yorgunluk ve halsizlik durumlarında kasların dinlenmesini sağlar. Özellikle kış aylarında günde bir fincan tüketilmesi önerilmektedir. Akşam saatlerinde tüketildiğinde uykunun düzenlenmesine yardımcı olur.

zencefil: Ateşli hastalıklarda vücudun ısınmasını ve terlemesini sağlar. Ayrıca akciğerlerdeki enfeksiyonun vücuttan çıkarılmasında da faydalıdır.