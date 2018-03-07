Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüp bebek yöntemini defalarca deneyip hüsranla geri dönenleriniz varsa bu haberi siz değerli okurlarımız için derledik. Artık yeni bir yöntem var üstelik tamamen Türklere ait. Tüp bebekte başarıyı sağlamak için ne yapmak gerekir, Tüp bebek denemesinde başarısız sürekli başarısız olanlar, bir an evvle kucağına bebek almanın hayalini kuranlar bu buluş hepinizi mutlu edebilir... İşte tüp bebekte yeni yöntem. Türk bilim insanları, tüp bebek tedavisinde başarı oranını katlayan yeni bir cihaz keşfetti. Çocuk umuduyla bekleyen çiftler, daha az para harcayarak hayallerine kavuşabilecek. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Worcester Polytechnic Enstitüsü’nden Erkan Tüzel ve Stanford Üniversitesi radyoloji ve elektrik mühendisliği bölümünden Utkan Demirci’nin keşfi hakkında şu bilgileri verdi:



AZ DENEMEYLE SONUCA ULAŞIN

“Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni alet sayesinde, tüp bebek tedavisi gören ve Tüp bebek denemesinde başarısız olan kadınlar daha az deneme sayısıyla daha çabuk başarıya ulaşacaklar. Tüp bebekte yeni yöntem kliniklerde kullanılabilecek bu cihaza Spartan adı verildi. Bu cihaz, yüzmekte olan sperm hücreleri için engelli bir seyir yolu oluşturan üç boyutlu bir alandan meydana geliyor. En güçlü ve en sağlıklı spermler, en hızlı şekilde bu dizilimin içinden geçiyor ve dışarı çıkanlar tüp bebek işleminde kullanılıyor.



SPERMİN EN SAĞLIKLISINI TOPLUYOR

Eski sperm seçme metodlarında tüp bebek için kullanılacak spermler, en hızlı yüzebilen spermlerden seçilirdi. Tüp bebekte yeni yöntem ile yani spartan ise sadece en hızlı spermi değil aynı zamanda en sağlıklı spermleri toplar, çünkü baş ve boyun anomalisi olan spermler yavaş hareket ederler. Spartan sayesinde seçilen spermler sadece mükemmel harekete sahip olanlar değil aynı zamanda normal morfolojiye sahip ve DNA hasarı olmayan spermlerdir. Böylece gebelik olasılığı artar. Spartan 4mm genişliğinde, 12-16mm uzunluğunda bir alettir. Spermler bir taraftan enjekte edilir ve en hızlı en sağlıklı olanlar karşı taraftan toplanır. Bu yöntem aynı zamanda bize, sperme hasar vermeden seçim şansı tanır. Çünkü geleneksel seçim yöntemlerinde spermleri yüksek güçle santrifüj etmek gerekir.



ÇOK YAKINDA PİYASADA

Spartan kullanılarak 5-30 dakika arasında seçim işlemi mümkündür. Bu alet aynı zamanda hastanın cebinden daha az para çıkmasını sağlar. Tüp bebekte başarıya yani gebeliğe, daha çabuk ve daha kısa sürede ulaşmayı olası kılar.

Harika cihazın piyasaya verilme tarihi Temmuz 2018 olarak öngörülüyor.”