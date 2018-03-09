Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 19-22 Nisan tarihlerinde İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde düzenlenecek olan Geleneksel Tıp Kongresi ile ilgili bilgi verdi. Bakan Demircan, kongrede ülkemizde tedavi amaçlı kullanılan bitkilerin dünyaya açılacağını söyledi. Türkiye’deki flora zenginliğinin Avrupa’nın üç katı olduğuna dikkat çeken Bakan Demircan, şöyle konuştu: Anadolu insanlık tarihinin hafızası sayılır. Bizim amacımız, insanlığın bu konudaki birikimlerini gelecek kuşaklara taşımak. Bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yenilikler aranıyor. İnsanlık hafızasının harddiski diyebileceğimiz Anadolu, bitkisel açıdan çok önemli bir coğrafya. Geleneksel tıbbın bu yönü ve diğer yönlerini de ele alacak şekilde bir kongre olacak. Bütün dünya bu alanda yol alıyor. Anadolu’daki bu zenginliği ortaya çıkarıp, geleneksel tıp hafızası oluşturacağız. Hangi bitkilerden nasıl yararlanacağımız konusunda bir envanter çıkaracağız.