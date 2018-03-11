Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Bağımlılığın bütüncül çerçevede ele alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknolojinin hatalı kullanımıyla ilgili bağımlılığı bir bütün olarak değerlendiklerini ifade etti.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısının, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün de yer aldığı toplantıda önleme ve rehabilitasyon çalışmalarının ele alındığını anlattı.

Yılmaz, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı hazırlandığını ve ilgili paydaşların görev alanlarının belirlendiğini dile getirdi.

"Mücadele 4 ana başlıkta yürütülecek"

Yılmaz, eylem planına göre arzla ve taleple mücadelenin yanı sıra danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve uyum hizmetleri ile iletişim olmak üzere 4 ana başlıkta çalışmalar yapılacağını aktardı.

"Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri verilecek"

Yılmaz, Eylem Planı'nda yer alan sorumluluk alanlarına göre, Yeşilayın alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz psikososyal hizmet verilen Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini (YEDAM) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle 40 merkezde daha açacağını bildirdi.

Yılmaz, "Millî kültürümüze, sosyal yaşantımıza uygun, bağımlıyı yatarak tedavi etmeyi amaçlayan, tedavi sürecinde hobi, iş, uğraşlar ile terapi eden, psikolojik tedavi veren, rehabilite eden ve en sonunda meslek sahibi yapan bütüncül bir ekosisteme sahip Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezinin ilkinin yapılması için inşaatın temeli 2 ay içerisinde atılacak." bilgisini vererek, bu merkezlerin yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Psikososyal tedaviden sonra bağımlıların toplumla sosyal uyumlarını artırmak ve onlara mesleki beceri kazandırmak için YEDAM atölyelerinin de YEDAM'larla birlikte ülke genelinde yaygınlaştılacağının altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE) geliştirdik. YYBE ile problem çözme, stresle başa çıkabilme, merak, özenti, kendini ispat etme gibi dürtüleri kontrol altına alma gibi yaşam becerileri ve yetilerin geliştirilmesi yoluyla ergenlik dönemindeki risklerin önüne geçmek amaçlandı. Pilot uygulamalara bu dönem başlayacağız. Gelecek yıl ise tüm okullarda hayata geçireceğiz.

Medyanın bağımlılık konusunda ortak bir dil konuşması çok önemli. Yeşilayın Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüyle başlatmış olduğu Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri ulusal medya mensuplarına verilecek."

Yeşilay Genel Müdürü Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarla ilgili hedef kitlere yönelik eğitimler olacağını belirterek, "Millî Savunma Bakanlığıyla gelecek ay içerisinde protokol imzalanacak ve askerlere bağımlılıktan korunma, farkındalık eğitimleri verilecek." dedi.