Bilim adamları bunun sebebinin sinir kaybı olduğunu ve spor yapan yaşlılarda bu sinir bağlantısının yeniden sağlandığını, böylece kas gücünün yeniden kazanıldığını ortaya koydu.
Yaşlılıkta kas zayıflığının sebebi sinir kaybı
13.03.2018 - 07:57 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 07:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsanlar yaşlandıkça bacak kasları küçülür ve zayıflar, merdivenlerden çıkmak veya sandalyeden çıkmak gibi günlük hareketleri rahat yapamazlar.
Etiketler : kas hastalığı,
549893 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/549893.aspx
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