Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan çalışmalar ülkemizde ortalama günlük tuz tüketiminin 15 g olduğunu gösteriyor. Sabri Ülker Vakfı, aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek üzere “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” başlığı ile farkındalık kampanyası başlattı. Fazla tuz tüketiminin toplum sağlığının geleceği için önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve önemli diğer referans kurumlar günlük toplam tuz alımının, 1 çay kaşığıyla sınırlandırılması gerektiğini öneriyor. Aşırı tuz tüketiminin ve beraberinde yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde ilk adım, farkındalık oluşturularak beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının değiştirilmesinden geçiyor” dedi. Ülkemizde 15 gram olan günlük tuz alımının yüzde 56’sından yiyecek ve içeceklerden alınan yemek tuzunun sorumlu olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Erdem “Yemek tuzunun dörtte üçünü, tencereye eklenen tuz oluşturuyor. Kalan dörtte birlik kısmını ise; zeytin, peynir, turşu, salça, çeşitli soslar, tuzlu baharat karışımları ve besinlerle alınan tuz oluşturuyor” dedi.

Azaltmak için...

¥ Tuzluğu masadan kaldırın

¥ Tadına bakmadan yemeklere tuz eklemeyin. Mümkünse hiç tuz eklemeyin.

¥ Tencereye koyduğunuz tuzu azaltın. Salça kullanıyorsanız hiç tuz eklemeyin.

¥ Az tuzlu ve lezzetli yiyecekler için baharatlardan faydalanın.

¥ Yüksek tuz içerebilen salça, turşu, salamura yiyecekleri daha az tüketin.

¥ Ekmeği azaltın.