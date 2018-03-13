Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tütün karşıtı mücadelede bulunanlar için Nobel ödülüyle eş değer kabul edilen ve 3 yılda bir verilen ödül, Cape Town’da gerçekleştirilen bir törenle kendisine takdim edildi. 1988 yılında İngiltere de çalıştığı çocuk hastalıkları kliniğinde İngilizlerin sigaraya karşı hassas olduklarını ve hastanede sigara içilmesinin yasak olduğunu gören Prof. Dr. Dağlı, İngiltere’de sigaraya karşı verilen mücadeleyi Türkiye’ye taşıdı. Tütün karşıtı çalışmalarını gerçekleştirirken birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Prof. Dr. Dağlı “Bu çalışmaları yaparken mahkemeye verildiğim oldu, hakkımda soruşturmalar açıldı, tehditler aldım ama doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmedim” dedi.