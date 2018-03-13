Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker Ankara



Eczacıların kadın sağlığı hakkında güncel bilgilere ulaşması ve kadınların daha rahat danışabilmesi amacıyla Türk Eczacılar Birliği ve Bayer, M-Öğrenim Projesini hayata geçiriyor. 25 binden fazla eczacının kadın sağlığı konusunda bilgi düzeyinin arttırılması hedeflenen proje kapsamında eczacılar, www.kadinsagligiakademi.com internet portalından eğitim alarak bilgilerini tazeleyecekler.

Eczacıların halka en yakın sağlık danışmanı olarak tanımlandıklarını söyleyen Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak “Eczacılarımız projede yer alan eğitimlerle bilgilerini tazeleyecek, üreme sağlığı alanındaki gelişmelerden ivedilikle haberdar olacak” dedi. Bayer Healthcare Kadın Sağlığı ve Erkek Sağlığı Pazarlama Müdürü Pelin İçil, yapılan araştırmalarda günde ortalama 2 bin 600 kez mobil cihazlara dokunulduğunu kaydederek, “Bu mobil cihazlardan öğrenim, masa üstü cihazlara göre yüzde 45 daha hızlı gerçekleşiyor. Araştırmalar her 4 kadından birinin eczacı ile konuşmaktan utandığını gösteriyor. Mobil iletişim daha etkili olacaktır” dedi.