Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek, “Pancar şekeri olarak anılan sakkarozun da, nişasta bazlı şekerlerin de benzer oranlarda fruktoz ve glikozdan oluştuğu bir gerçektir. Şekerin kaynağı değil miktarı önemlidir. Rapor haklılığımızı göstermiştir” dedi.