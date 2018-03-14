Dernek, “Pancar şekeri olarak anılan sakkarozun da, nişasta bazlı şekerlerin de benzer oranlarda fruktoz ve glikozdan oluştuğu bir gerçektir. Şekerin kaynağı değil miktarı önemlidir. Rapor haklılığımızı göstermiştir” dedi.
Şekerin kaynağı değil miktarı önemli
14.03.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığının önceki gün nişasta bazlı şeker (NBŞ) için yayınladığı rapora Nişasta ve Glikoz Üreticilerini Derneğinden tepki yerine teşekkür geldi.
Etiketler : şeker,şeker tüketimi,
550078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/550078.aspx
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