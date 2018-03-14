Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tıp bayramı neden kutlanır, tıp bayramı ilk ne zaman kutlandı sorularının cevapları ve en güzel tıp bayramı mesajları bu haberde. İlk kez 1919'da işgal altındaki İstanbul'da kutlanan bayram, 1976'dan bu yana sadece 14 Mart'ta değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Bir dönem 12 Mayıs'ta da kutlanmış bu özel günün haftası "Tıp Haftası" olarak anılıyor. Haberimizde tıp bayramının neden kutlandığı, tarihçesi hakkında bilgi ve sağlık çalışanı eş, dost, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza göndermek için birbirinden güzel Tıp Bayramı mesajları bulabilirsiniz.

TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1950’li-1960’lı yıllarda 14 Mart'larda Tıp Fakülteleri’nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.

14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa’daki Yıldırım Darüşşifası’nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

DÜNYADA TIP BAYRAMI KUTLANIYOR MU?

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD’de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan’da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy’un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü “Doktorlar Günü” olarak kutlanır.

EN GÜZEL 14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

İnternetin hayatımıza iyice yerleşmesi sonrası smslerin yerini sosyal medya mesajları ve çeşitli uygulamalar aldı. Bu durum da haliyle mesajlarımızı buralardan paylaşma, eş dosta bu ugulamalardan gönderme imkanı sundu. Biz de sizler için en güzel Tıp Bayramı mesajlarını derledik...

- "Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız."

- "Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

- "İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

- "Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

- "Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun."

- "Güzel gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun."

- "Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

- Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

- Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.