Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun AFAD’ın başlattığı proje kapsamında köpeklerin koku üzerinden kanseri teşhis etmesi amacıyla Türkiye’deki 8 üniversiteden gelen bilim insanlarının katılımıyla 22 kişiden oluşan bilim kurulu oluşturuldu. Çalışmalar hakkında konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı “Dünyada köpekler insanı ya da dışkı, idrar gibi şeyleri koklayarak kanser tespitinde kullanılıyor. Türkiye’de ilk defa böyle bir toplantı gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu da köpeklerle kanserin teşhisi konusunda pek çok ülkede çalışma olduğunu aktardı. Kandan arama yapabilen tek köpeğin kendilerinde bulunduğunu vurgulayan Samsun AFAD Müdür Vekili Yusuf Aysu, şunları kaydetti: Buradan yola çıkarak köpeklerle kokudan kanser teşhisinin yapılabilmesi için bir bilim kurulu oluşturduk. Bundan sonra hangi kanser türü ile hangi aşamada köpeklerle çalışacağımızı belirleyeceğiz.