Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Reflünün çok sık görüldüğünü neredeyse toplumdaki 100 yetişkinden 20’sini etkilediğini belirten Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Remzi Beştaş, bazı noktalara dikkat ederek, şikayetlerin azaltılabileceğini söyledi. İşte reflüyü azaltmanın yolları:

- Yemek sırasında tükettiğiniz içecekleri azaltın. Genellikle yemekten önce ya da sonra tüketin.

- Yiyecekleri bütün olarak yutmayın, ağzınızda iyice çiğneyin.

- Sakız çiğnemekten kaçının. Çünkü sakız, yutulan hava miktarını artırır ve bu da gaz ile birlikte reflü şikâyetlerine yol açabilir.

- Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturun.

- Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketmeyin.

- Gün içinde yediklerinizi sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar yavaş yavaş azaltın.

- Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, karbonatlı içecekler, domates suyu, kahve ve çay gibi yiyecek ve içecekleri daha az tüketmeye gayret edin.

- Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketmemek reflünüzü azaltabilir.

- Sigara reflü şikâyetlerini artırır. Sigara kullanılmamalıdır.