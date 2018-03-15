Dr. Hacıosman, tıbbi tedaviye rağmen kan şekeri düzenlenemeyen kişilerde mutlaka pskiyatrik desteğin de verilmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü diyabet, kronik gidişli, çeşitli sınırlamalara yol açan ve kişinin komplikasyonlarla baş etmesini gerektiren bir hastalık olması nedeniyle, hastalar yeni hayatlarına uyum konusunda güçlük çekiyorlar” dedi.
Stres diyabetin tetiğini çekiyor
15.03.2018 - 08:23 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 08:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyabetin ortaya çıkışında stresin etkili olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Hacıosman "Fiziksel bir hastalık olmanın yanında psikiyatrik ve psikososyal boyutları olan diyabet, hastada ruhsal, sosyal, duygusal problemleri de bir araya getiriyor. Diyabetin ortaya çıkışında fiziksel ya da emosyonel stresin sıklıkla tetiği çeken faktör olduğu biliniyor" dedi.
Etiketler : diyabet,medicana,
550393 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/550393.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER