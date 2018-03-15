Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Hacıosman, tıbbi tedaviye rağmen kan şekeri düzenlenemeyen kişilerde mutlaka pskiyatrik desteğin de verilmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü diyabet, kronik gidişli, çeşitli sınırlamalara yol açan ve kişinin komplikasyonlarla baş etmesini gerektiren bir hastalık olması nedeniyle, hastalar yeni hayatlarına uyum konusunda güçlük çekiyorlar” dedi.