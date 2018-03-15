Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazla kilonun özellikle diz eklemlerini bozduğunu söyleyen İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan “Obez olmak aynı zamanda fiziksel bir problemdir. 1 kilo aldığınızda dizinizdeki yük 8 kat artıyor” dedi. Sık kilo alıp vermenin de iskelet sistemine zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Akalan “Çocukluk çağlarından itibaren sporu günlük hayatın içine sokmak obezite ile mücadelede önemli bir noktadır. Çocuklara, erişkinlik dönemlerinde 10 ile 15 bin adım atabilecek bir hayat düzeni edindirebilirsek, daha az ağrısı olan bir toplum oluruz” dedi.