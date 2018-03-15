Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisine bağlı Şanghay Tıbbi Malzeme Enstitüsünce, vücudun içine yerleştirilebilen kırmızı kan hücresi ile kaplı biyonik nanocihaza rHS-DTX adı verildi.

İleri evre meme kanserli farelerde denenen cihaz, tümörleri yüzde 98,2 oranında temizledi. Farelerin organlarında ve kan hücrelerinde daha sonra yapılan incelemede zehirlenme olmadığı gözlemlendi.

Çalışma "Advanced Functional Materials" dergisinde yayımlandı.

Çin’de son zamanlarda nano teknolojinin tıpta kullanımına yönelik çalışmalar yoğunlaştı. İki hafta önce de Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezinin (NCNST) 5 yılda geliştirdiği DNA nanorobotlarının kanserin tedavisinde başarılı olduğu açıklanmıştı.