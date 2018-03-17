Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanlığı, engelli raporu vermeye yetkili tüm sağlık kuruluşlarını bir genelge ile uyardı. Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi: Bireyin uzuv ve organ kaybı gibi engel durumunun sabit kalması veya artması hâlinde sürekli rapor düzenlenmeli. Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde, branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni bir rapor düzenlenir. Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hâllerde süreli rapor düzenlenmesi gerekir.