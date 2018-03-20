Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabetin son yıllarda hızla arttığını söyleyen Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Saatci, “Diyabet Türkiye'deki yaşam şartlarının ve beslenme alışkanlıklarının kötüleşmesiyle giderek artıyor. Yapılan çalışmalar diyabetin 10-15 yıl öncesine göre 2 kat arttığını gösteriyor. En son yapılan çalışmaya göre yüzde 13 buçuk artış var. Her 3 diyabet hastasının biri göz problemi yaşıyor” diye konuştu.



KÖRLÜĞE KADAR GİDEBİLİYOR

Gözde yaşanan problemlerin körlüğe kadar gidebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Saatci, gözde yaşanan sorunların erken evrede teşhis edilmesi gerektiğini vurguladı. Diyabet hastalarının yılda bir defa muayene olmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Saatci, “Muayene olduklarında hekimlerine diyabetik olduklarını söylemeleri gerekiyor. Ne kadar erken teşhis koyulursa tedavisi o kadar mümkün. Bununla beraber diyabetin genel kontrolü çok önemli. Çünkü hasta diyabetin genel kontrolüne uymadığı takdirde çok daha zor şartlarda tedavi ediliyor” ifadelerini kullandı.