Bir fazla kromozomla dünyaya gelen ve eskiden “okuyamaz” denilen down sendromlu çocuklar, erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, alternatif terapiler ve oyun grupları sayesinde artık lise hatta üniversite bitirebiliyor, ikinci bir dil öğrenebiliyor, çalışabiliyor, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar yaşayabiliyor.

Birleşmiş Milletler’in tavsiyesiyle 21 Mart, Dünya Down Sendromu Günü olarak kutlanıyor. Down sendromu, “genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi” olarak biliniyor. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken, Down sendromlu kişilerde 21. kromozomun 3 adet bulunması yüzünden 47 oluyor.

SEBEP İLERİ YAŞ HAMİLELİĞİ

Down sendromunun tek sebebinin annelik yaşı olduğu düşünülüyor. 35 yaş üstü hamileliklerde risk artıyor. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down sendromlu çocukların yüzde 75-80’ini genç annelerin bebekleri oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE 70 BİN KİŞİ VAR

Down sendromu, ortalama her 800 doğumda bir görülüyor. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu yaşıyor. Türkiye’de ise yaklaşık 70 bin Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor.

ANNE KARNINDA TEŞHİS EDİLİYOR

Anne karnında 11.ve 14. gebelik haftalarında bazı hormonlara bakılıyor. Ultrasonla fetusun ense deri saydamlığı ölçümü ile birlikte risk oranı saptanıyor. Buna, ‘ikili tarama testi’ adı veriliyor. Ultrasonografi) ve kan testi (ikili test) birlikte yapıldığında yüzde 90 civarında Down Sendromu yakalanabiliyor. Bebeğin kromozomunun normal olup olmadığının belirlenmesi ancak fetal hücrelerden yapılan genetik inceleme ile saptanabiliyor. Amniyosentez işlemi, bebeğin amniyon suyundaki hücrelerin genetik olarak incelenmesi amacıyla genellikle 16 ve 20. haftalarda yapılıyor. Bu test kesin tanı koydurucu bir test olarak biliniyor.

ÇEKİK KÜÇÜK GÖZLER KISA PARMAKLAR

Çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler arasında yer alıyor. Down sendromlularda bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebiliyor.

OBEZİTE RİSKİ YÜKSEK

Down sendromlu çocuklar genel olarak yaşıtlarından daha kısa boyludur. Metabolizmalarının yavaş çalışması ileri yaşlarda kilo problemi yaşayabiliyorlar.