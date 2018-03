Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Zihinsel gelişimleri geriden gelen Down sendromlularda bu gerilik, yaş büyüdükçe daha belirginleşiyor. Uygun eğitim programları ile Down sendromlu çocuklar da pek çok başarıya imza atıyor ve toplum içinde yaşayabiliyorlar. Her çocuk gibi Down sendromlu çocuklar da farklı zekâ seviyesine, yetenek ve kişiliğe sahip oluyor. Burada kilit nokta, çocuğun kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilmesi için zamanında ve doğru desteği alabilmesi.

Down sendromlu bebeğin, eğer çok ciddi sağlık problemi yoksa 0-2 ay içerisinde erken müdahale ve fizyoterapiye başlatılması çok önemlidir. Down sendromlu bebekler diğerlerinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyar. Onların da diğer bebekler gibi ailenin kabullenmesine, sevgisine, iletişimine ihtiyacı vardır. Aileler bebeklik döneminde çocuğun gelişimde kilit rol oynar. Bebekle oynamak, konuşmak, şarkılar söylemek, yeterli uyaran almasını ve sosyal ortamlara sokarak farklı çevreleri tanımasını sağlamak önemlidir. Bütün bunlarla birlikte doğumdan itibaren fizyoterapist ve özel eğitim uzmanı desteği almak da gerekiyor. Down sendromluların tedavisindeki gecikme, çocuğun normal bir birey olarak hayata katılmasını engeller. Tedavide hedef, hemen harekete geçerek çocuğun yaşıtları ile arasındaki davranışal farkları en aza indirmektir.