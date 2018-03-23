Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Asıl doğru olan fazla kilolarınızın sağlığınızı tehdit eden bir problem olarak görmektir. Önemli olan uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamak. Kilonuzun artması sağlığınız için de birçok risk faktörüne sebep olur. Tip2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın oluşumunda obezite rol oynar. Bu yüzden sağlıklı bir beden ve ideal görüntüye kavuşmak adına mutlaka kişilerin yağ oranlarının normal değer aralığında olması gerekmektedir” dedi.



Öncelikle hem sağlık hem de fiziksel görünüş için sağlıklı beslenmeyi hayata uyarlamak gerektiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Yaprak, kilo vermek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

MEYVE TÜKETİMİ

Her gün meyve tüketimi hem şeker isteğini bastırır hem de lif içeriği sayesinde daha uzun süre tokluk sağlamaktadır. Ayrıca içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklığı arttırırlar ve antioksidan özellikleri vardır. Ara öğünlerinizde mutlaka önerilen miktarda meyve tüketiniz. Ancak meyve tüketimini akşam yemeğinden sonraya bırakmamaya özen göstermelisiniz.

SEBZE TÜKETİMİ

Ana öğünlerde sebze tüketimi çok önemlidir. Özellikle çiğ sebze lif içeriği yüksek olduğundan midede fazla yer kaplayarak daha küçük porsiyonla doymanızı sağlamaktadır. Öğle ve akşam öğünlerinize bol mevsim salata ekleyebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta salataya yüksek kalorili soslar eklemek yerine sadece limon, sirke ve çok az miktarda zeytinyağı ile kendi sosunuzu yapıp ekleyebilirsiniz. Ayrıca haşlama, buharda veya fırınlama yöntemiyle de hazırlayacağınız sebze öğünleri hem düşük kalorili hem de lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kan şekerinizi uzun süre dengede tutacaktır. Hızlı bir şekilde acıkmanıza engel olacak bu öğünler düşük kalorili oluşu ve yüksek lif ve protein içeriği sayesinde ideal kiloya gelme sürecinizi hızlandıracaktır.

SAĞLIKLI KARBONHİDRAT TÜKETİMİ

Karbonhidrat son yıllarda obezitenin temel sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak glikoz vücudumuzun kullandığı temel enerji kaynağıdır ve bu nedenle vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için belirli miktar karbonhidrat tüketmemiz gerekmektedir. Önemli olan sağlıklı karbonhidrat tüketimidir. Tam tahıllar, kuru baklagiller, lifli besinler, meyveler sağlıklı karbonhidratlardır. Gün içerisinde beslenme ve diyet uzmanlarının sizin için belirttiği miktarlarda tüketilmesi kilo kontrolü ve yağ yakımı için önem taşımaktadır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ

Süt ve süt ürünlerini gündelik hayatta sıklıkla tüketmeliyiz. Özellikle yoğurdun göbek bölgesindeki yağların yakımında yardımcı olduğu bilinmektedir. Yüksek protein ve kalsiyum içeriği nedeniyle tokluk sağlaması için ana öğünlerde hem de ara öğün olarak süt, yoğurt, cacık, ayran, kefir tüketilerek kilo verme sürecinize yardımcı olabilirsiniz. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda da yüksek kalsiyum içeren besinlerle yapılan diyet listelerinde daha çok yağ kaybının görüldüğü gözlenmiştir. Aynı zamanda bel bölgesinde incelemelere rastlanmıştır. Kalsiyumun kalsitriol hormon düzeyini dengelemesi ve yağ depolanmasını azaltması nedeniyle zayıflama sürecinde olan kişilerin yeterli ve gerekli miktarda mutlaka süt ve süt ürünlerini gün içerisinde tüketmesi önerilmektedir.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTTIRMAK

Sağlıklı kilo kaybında en önemli aşamalardan biri fiziksel aktivite yapmaktır. Fiziksel aktivite sayesinde daha fazla enerji harcanmakta ve daha hızlı kilo kaybedilmektedir. Bu sayede vücut daha orantılı şekillenmekte ve ideal beden yapısına kavuşulmaktadır. Fiziksel aktivite sayesinde gün içerisinde daha fazla enerji yakılmakta ve ideal kiloya gelme süreci hızlanmaktadır. Bu nedenle kilo verme veya koruma sürecinde mutlaka tenis, fitnes, plates, yüzme gibi fiziksel aktivitelerle bu süreç desteklenmelidir.



6- Su Tüketimini Arttırmak: Su tüketimi hem kilo kaybı için hem de vücudun sağlıklı kalması için oldukça önemlidir. Su sayesinde vücutta biriken ödem ve toksik maddeler vücuttan atılmaktadır. Günlük olarak 2-2.5 litre su tüketilmelidir.