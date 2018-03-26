Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın 2018 yılı kamu işçisi alımları için bu yıl geçtiğimiz yıllara göre farklı bir yol izlenecek. Sağlık Bakanlığı 46 bin personel alımı ilan tarihleri açıklandı. Sağlık Bakanlığı ebe, hemşire, teknisyen, tekniyer, uzman, laborant, doktor ve sürekli işçi alımı yapacak. İşte 2018 Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları nelerdir, Sağlık Bakanlığı personel alımında KPSS göz önüne alınacak mı ve Sağlık Bakanlığı hangi alanda ne kadar personel alacak haberimizde

Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından olan ve her sene yüklü alımlar ile gündeme gelen Sağlık Bakanlığının bilindiği üzere bu sene toplam 57 bin memur alımı yapacağı kamuoyuna daha önce yapılan açıklamalar ile öğrenilmişti.

2018 Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Buna göre yapılan duyuru sonucu Sağlık Bakanlığının 57 bin memur alımı ilan tarihi belli oldu. Peki alım ilanı ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığının toplam 57 bin memur alımı ilanına Mart ayının son haftası itibari ile başlaması beklenmektedir. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan personel alımı konusunda müjdeli haberi verdi. İlk atamaların Mart 2018 itibari ile başlaması ve diğer atamaların ise birkaç aylık ara ile 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağı ön görülüyor.

Sağlık Bakanlığı 56 bin kişi alacak

Sağlık bakanlığı personel alımı hakkında, Bakan Demircan açıklama yaptı: “Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak." Dedi.