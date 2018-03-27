Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 10 kişilik ekip, 5 yıllık çalışma sonucu hastanın kan, idrar gibi tahlil sonuçlarından tahminde bulunan sistem tasarladı. Hastaya ait geçmiş test verileri ve tahlil sonuçları üzerinden 200 milyona yakın matematik işlemi yapan "yapay zekâ", zaman aralığına bağlı olarak hastaya ait bir sonraki tahmini ölçümü veriyor. Öğrenebilen zekâ olarak da adlandırılan sistem, her hastalıkta ve her tahlil türünde kullanılabiliyor. Ölçümü istenen değerin "güven aralığı" çerçevesinde tahminini sunan "yapay zekâ" sayesinde hekimin tedavide erken önlem alması, gerekirse yöntemini değiştirmesi ve yanlış teşhisin önlenmesi amaçlanıyor.