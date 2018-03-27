Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser hücrelerindeki değişikliklerin kanda saptanabildiğini söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er “Kanseri dokuda teşhis ettiğimizde artık oluşmuş oluyor. Oysa onun öncesinde hücrelerdeki bozulma kanda görülebiliyor. Yakın zamanda piyasaya çıkan bir kan testi, kanserin erken teşhisinde ufuk açıcı bir gelişme. Henüz klinik pratiğimizde kullanmıyoruz ama testle yapılan çalışmalar en sık görülen 8 kanser türünde yüzde 70 oranında doğruluk payı ile kanseri erken teşhis ettiğini gösterdi. Bu kanserler, karaciğer, mide, pankreas, yemek borusu, kolerektal, akciğer ve meme kanserleridir ” dedi.



LİKİT BİYOPSİ

Günümüzde kanser tedavisini belirleme amacıyla kanda yapılan testlerin likit biyopsi olarak isimlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Er “Bir yıl önce teşhis edilen ve tedavi edilmeye başlayan bir tümör genetik mutasyonlarla değişiyor. Siz tedavinizi 1 sene önce aldığınız biyopsiye dayandırdığınız zaman değişen tümör hücrelerine karşı dirençle karşılaşıyorsunuz. Likit biyopsilerin en etkin kullanım alanlarından bir tanesi de tümör DNA’sında zaman içinde meydana gelen değişiklikleri saptamak ve buna göre tedavi protokollerini belirlemek. Bu değişikliklere karşı geliştirilen hedefe yönelik tedaviler kişiye özel olarak planlanıyor” dedi.